الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف "بالكيان الصهيوني" بدلا عن فلسطين"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتهم الحوثيون منظمة "اليونسيف" بـ"توزيع حقائب مدرسية لطلاب محافظة الحديدة عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن دولة فلسطين"، في حين تم إرجاع هذه الحقائب، ومنع توزيعها.

أفادت قناة "المسيرة" التي يديرها الحوثيون بأنه "تم ضبط ما يقارب 786 حقيبة مدرسية تتبع منظمة اليونيسف تحمل خرائط تعترف بإسرائيل، كانت تنوي توزيعها لطلاب وطالبات محافظة الحديدة".

وقالت القناة إن "الشحنة التي تحمل تلك الحقائب المدرسية المقدمة من منظمة اليونيسف تم ضبطها بحضور مدير عام شرطة محافظة الحديدة (التابعة لحكومة صنعاء)، العقيد مهدي الكحلاني، ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية فرع الحديدة، جابر الرازحي".

وأكد جابر الرازحي أنها "ليست المرة الوحيدة التي يتم ضبطها، حيث سبق وأن تم ضبط كميات عديدة خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "هذه الأعمال والأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات باسم تقديم المساعدات للشعب اليمني تأتي ضمن النشاط العدائي والمستفز، والذي يأتي ضمن مخطط يخدم أجندات قوى الشر والاستكبار العالمي، أمريكا وإسرائيل".