إيطاليا تسجل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

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قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 256 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ارتفاعا من 144 وفاة في اليوم السابق فيما تراجع عدد الإصابات اليومية إلى 5948 من 9148 أمس.



وسجلت إيطاليا 121433 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة في فبراير شباط من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة على مستوى العالم.

وسجلت البلاد 4.1 مليون إصابة بكورونا إلى الان.