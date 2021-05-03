بلينكن يأمل أن تلتزم كوريا الشمالية المسار الدبلوماسي في ملف نزع سلاحها النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

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اعلن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الاثنين أن الولايات المتحدة تأمل أن تنتهز كوريا الشمالية الفرصة وتلتزم مسارا دبلوماسيا في ملف نزع سلاحها النووي، وذلك خلال عرضه لمجموعة السبع سياسة الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.



وقال بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في لندن "آمل أن تنتهز كوريا الشمالية فرصة الالتزام الدبلوماسي وأن ترى أن ثمة وسائل للمضي قدما نحو هدف نزع تام للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".