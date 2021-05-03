شركات الطيران تضغط على أمريكا وبريطانيا لرفع القيود على السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

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حث تحالف لشركات الطيران والسياحة حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة على رفع القيود على السفر بين البلدين، في ظل ارتفاع معدلات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وغيرها من وسائل الحد من انتشار الفيروس.



وقالت الشركات في خطاب مشترك موجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه يجب الإعلان عن إعادة فتح الأجواء قبل المحادثات الاقتصادية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطاب موقع من ممثلي 49 اتحاد شركات ونقابات عمالية في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال الخطاب "نحن على ثقة من أن الأدوات الموجودة الآن قادرة على تأمين استئناف حركة السفر الآمن على جانبي المحيط الأطلسي... يعتبر إعادة فتح الحدود بين بريطانيا والولايات المتحدة بطريقة آمنة أمر حيوي بالنسبة للتعافي الاقتصادي للبلدين من جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف الخطاب أن الصادرات وحركة السياحة بين البلدين لها تأثير كبير على الاقتصاد في البلدين، وتؤكد أهمية استئناف حركة السفر بشكل طبيعي.

ويقول مسؤولو قطاع السياحة والطيران في بريطانيا إنه يمكن إعادة فتح الأجواء خلال الشهر الحالي، في حين تلتزم الإدارة الأمريكية الصمت بشأن توقيت رفع القيود على حركة السفر إلى الولايات المتحدة أو الخطوات المطلوبة لاتخاذ مثل هذا القرار.