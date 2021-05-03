شكرا لقرائتكم خبر عن معارض كوبي يدخل المستشفى بعد إضراب طويل عن الطعام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا - أ ف ب

نُقل الفنان الكوبي المعارض لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا إلى مستشفى بالعاصمة هافانا في اليوم الثامن من إضرابه عن الطعام، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الكوبية.

وقالت هيئة الصحة إن "المواطن لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا أُدخل إلى قسم الطوارئ في مستشفى كاليكستو غارسيا الجامعي، مع تشخيص إصابته بجوع طوعي".

وتتهم السلطات الفنان البالغ 33 عاماً، وهو زعيم حركة سان إيسيدرو المعارضة، بأنه يتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة، وقد أعلن إضرابه عن الطعام للتنديد بمصادرة الشرطة عدداً من أعماله.

وكان يمتنع عن الأكل في منزله في حيّ سان إيسيدرو الفقير بالعاصمة هافانا، وبحسب وسائل إعلام رسمية، تهدف هذه الحركة إلى "زعزعة الاستقرار السياسي، وأنها ممولة من المعهد الوطني الديمقراطي في الولايات المتحدة"، وهو مجموعة أبحاث تديرها وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.

من جهتها، طلبت إريكا غيفارا روساس من منظمة العفو الدولية في تغريدة "معلومات بشأن مكان" معالجة الفنان، وطالبت بأن يتم السماح له برؤية عائلته.