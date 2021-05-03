شكرا لقرائتكم خبر عن مانيلا تُصعّد لهجتها حيال بكين في الخلاف بشأن بحر الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا: «أ ف ب»

صعّدت مانيلا لهجتها حيال بكين، الاثنين، في إطار مطالبتها إياها بسحب قواربها التي تصر على أنها تنتشر بشكل غير مشروع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال وزير الخارجية الفيلبيني تيودرو لوكسين عبر «تويتر»: «صديقتي الصين، كيف يمكنني أن أقول ذلك بتهذيب؟ دعوني أرى.. وجدتها.. أخرجوا بحق الجحيم».

وتصاعدت حدة السجال الأخير بين مانيلا وبكين بشأن المنطقة البحرية الغنية بالموارد التي تطالب الصين بها كاملة تقريباً في آذار/مارس، بعدما شوهدت مئات القوارب الصينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفلبين.

ورفضت الصين دعوات الفلبين المتكررة لسحب القوارب وارتفع منسوب التوتر، في وقت تكثّف فيه مانيلا دورياتها البحرية في المنطقة.

وكثيراً ما يلجأ لوكسين إلى استخدام لغة فجة عبر «تويتر» ودافع عن تصريحاته الأخيرة بالقول، إن «اللغة الدبلوماسية الدمثة المعتادة لا تساعد في إنجاز شيء».

وجاءت تصريحاته في وقت اتّهمت فيه وزارة الخارجية الفلبينية خفر السواحل الصيني بالقيام بـ«أعمال عدائية» ضد القوارب الفلبينية التي تجري تدريبات بحرية على مقربة من جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها.

وتعد سكاربورو التي تسيطر عليها الصين من بين أغنى مواقع الصيد في المنطقة، وتثير الخلاف بين البلدين اللذين يطالبان بها.

وأشارت الوزارة الفلبينية إلى أنها تقدّمت باحتجاج على تصرفات القوارب الصينية حيال خفر سواحلها، أثناء تدريبات ودوريات قرب المنطقة، الشهر الماضي. واعتبرت أن وجود القوارب الصينية يشكّل «انتهاكاً صارخاً لسيادة الفلبين».

من جانبها رأت الخارجية الصينية أن «دبلوماسية الأصوات المرتفعة.. تقوّض الثقة المتبادلة»، وحضت لوكسين على الالتزام باللباقة الدبلوماسية.