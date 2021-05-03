شكرا لقرائتكم خبر عن كبير المدعين في فرنسا ينفي أي دور لبلاده في الإبادة برواندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال مكتب المدعي الفرنسي الاثنين إنه لا أساس لملاحقة قضائية بشأن مزاعم عن أن فرنسا غضت الطرف عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وفي الشهر الماضي، نشرت رواندا تقريراً قالت فيه إن فرنسا كانت على علم بالاستعدادات لإبادة جماعية في رواندا قبل وقوع المذابح.

وقال كبير المدعين في فرنسا ريمي إيتس في بيان، إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية لم تثبت أي تواطؤ من القوات الفرنسية في المذابح التي دبرتها حكومة رواندا التي يقودها الهوتو.

وبين أبريل/نيسان ويوليو/تموز عام 1994، قُتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي العرقية، لكن بعض المعتدلين الهوتو قُتلوا أيضاً.

ومنذ حدوث الإبادة الجماعية، قال منتقدو دور باريس إن الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا ميتران "تقاعس في منع المذابح أو قدم الدعم للحكومة التي يقودها الهوتو".