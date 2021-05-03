شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية توصي بفتح الحدود أمام المسافرين الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

أوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالسماح بدخول الأجانب الذين حصلوا على التطعيم الكامل للوقاية من كوفيد-19، والقادمين من دول في وضع وبائي معقول، إلى دول التكتل دون قيود إضافية.

ويسمح الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة حالياً، بدخول مواطني سبع دول لقضاء العطلات أو لأسباب أخرى غير ضرورية، ومن شأن اقتراح المفوضية الأوروبية توسيع هذه القائمة.

وقالت المفوضية في بيان، إنها تقترح "السماح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب غير ضرورية ليس فقط لجميع القادمين من دول وضعها الوبائي معقول، بل أيضاً لمن تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من لقاح مرخص من الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "إضافة لذلك تقترح المفوضية رفع الحد المرتبط بعدد حالات كوفيد-19 الجديدة المستخدم لتحديد قائمة الدول التي يمكن السماح بكل حالات السفر منها".

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء مناقشة الاقتراح الذي يتعين أن يحظى بموافقتهم لتفعيله.