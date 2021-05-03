شكرا لقرائتكم خبر عن «آيرون مان» يظهر في البحرية البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمود صالح

نشرت شركة «Gravity Industries» المطورة للبدلات النفاثة ومقرها المملكة المتحدة مقطع فيديو لمشاة البحرية الملكية البريطانية وهم يختبرون منتج الشركة خلال عملية تدريب على الصعود البحري.

وأظهرت اللقطات، جنود البحرية الملكية مرتدين بدلة نفاثة ويحلقون فوق الماء ثم ينفذون هبوطاً على سفينة «HMS Tamar»، على غرار فيلم المغامرات والخيال العلمي الشهير «آيرون مان» (الرجل الحديدي)، وسط مناورات حربية أجريت قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة.

وتمنح البدلات المتطورة مرتديها القدرة على الطيران لمدة تبلغ حوالي ثماني دقائق، باستخدام خمسة محركات نفاثة صغيرة، أربعة منها مربوطة في يدي الشخص وواحد على ظهره. كذلك بإمكان البدلات الوصول إلى سرعة 55 ميلاً في الساعة ما يعادل (88.51 كم / ساعة).

في سبتمبر/أيلول 2020، اختبرت بدلة نفاثة للمسعفين فوق بحيرة ديستريكت من قبل خدمة الإسعاف جريت نورث للطيران في المملكة المتحدة واكتشفوا أن «المسعفين الطائرين» تمكنوا من الوصول إلى المرضى في غضون دقائق.

من جانبها، شكرت «Gravity Industries» البحرية الملكية على تنفيذ تمرين ناجح للغاية لاختبار قدرة بدلتها النفاثة Gravity Jet) Suit) لدعم عمليات مشاة البحرية في المناورات.

وكان المعهد البحري الأمريكي، قد أفاد العام الماضي، بأن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية كانت تقيم حزمة نفاثة يمكن أن «تصل سرعتها إلى أكثر من 200 ميل في الساعة ما يعادل (321 كم / ساعة)». ومع هذا التطور في البدلات النفاثة يمكن أن نرى في المستقبل القريب «الرجل الحديدي» يحلق بالقرب منا.