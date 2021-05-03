شكرا لقرائتكم خبر عن تدنّي الرؤية وعدم ترك مسافة يوقع تصادماً بين 34 مركبة بشارع الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقع حادث تصادم بين 34 مركبة على شارع الإمارات، أسفر عن 4 إصابات، واحدة بليغة وأخرى متوسطة، وإصابتين خفيفتين، وتوقف الحركة المرورية.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن بلاغاً ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبات عدة، على شارع الإمارات، بعد «جسر القدرة»، بالاتجاه إلى الشارقة، نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ونتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 34 مركبة.

وناشد العميد المزروعي السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية السيئة وسرعة الرياح والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية، وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية.