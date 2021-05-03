شكرا لقرائتكم خبر عن «جائزة الصحافة العربية» تعلن بدء تلقي الأعمال المُنافسة بدورتها العشرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن نادي دبي للصحافة، بصفته ممثلاً للأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، بدء تلقي الأعمال الراغبة في المنافسة للوصول إلى منصة التكريم لفئاتها المختلفة وتشمل كل أشكال العمل الصحافي، ضمن الدورة العشرين للجائزة، استمراراً لمسيرة الاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربية التي تواصلت على مدار عشرين عاماً، رسخت خلالها الجائزة موقعها أهم محفل في المنطقة لتحفيز الإبداع في كل أنواع الكتابة الصحافية، وتكريم الرواد وأصحاب الإسهامات المتميزة في بلاط صاحبة الجلالة.

وأكد النادي أن باب تلقّي المشاركات وترشيحات المؤسسات الصحافية، ضمن مختلف فئات الجائزة سيُغلق في السادس من يونيو 2021، تمهيداً لبدء عمليات الفرز الأولية التي ستنطلق مباشرة عقب التوقف عن تلقي المشاركات، ومن ثم مواصلة الإجراءات الخاصة بالتحكيم بمختلف مراحلها تباعاً، ووصولاً لاختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقرر تنظيمه في سبتمبر المقبل.

ودعت الأمانة العامة، الراغبين في المشاركة أو الترشيح، التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://dpc.org.ae/ar/AJA/Home، حيث ترحب بكل المشاركات التي تقدمها مؤسسات صحافية عربية وصحافيون مستقلون عرب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، شرط توافقها مع المعايير والقواعد العامة المُعلنة للفئات الإحدى عشرة للجائزة، ويمكن الاطلاع عليها تفصيلاً، عبر الموقع، في حين تمنح جائزتا «العمود الصحافي» و«شخصية العام الإعلامية» بقرار من مجلس إدارة الجائزة.

ومن أهم معايير الجائزة أن تكون المادة الصحافية المُقدَّمة منشورة في إحدى الصحف أو المجلات العربية المطبوعة أو الإلكترونية خلال عام 2020. ويحق لكل صحافي عربي نشرت عمله خلال ذلك العام التقدم به لنيل إحدى الجوائز ضمن فئاتها الآتية: الاستقصائية، والذكية، والرياضية، والاقتصادية، والحوار الصحافي، والصحافة العربية للشباب، والسياسية، والرسم الكاريكاتيري، والثقافية، وأفضل صورة صحافية، والإنسانية.