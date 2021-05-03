شكرا لقرائتكم خبر عن 382 مليوناً مساعدات إنسانية لـ «مبادرات محمد بن راشد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قدمت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مساعدات إنسانية وإغاثية خلال عام 2020 في مختلف أنحاء العالم بقيمة إجمالية بلغت 382 مليون درهم، وصل أثرها إلى 34.8 مليون إنسان.

وبحسب تقرير الأعمال لعام 2020 الصادر مؤخراً عن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سجّل محور المساعدات الإنسانية والإغاثية؛ أحد المحاور الخمسة التي تعمل ضمنها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ أداءً استثنائياً، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية «كوفيد-19» وباء عالمياً.

وفيما وصلت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» إلى 83 مليون إنسان في 82 دولة، وخصصت 1.2 مليار درهم لكامل مبادراتها ضمن محاورها الخمسة عام 2020، سجل محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، الذي يضم كلاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومؤسسة بنك الإمارات للطعام، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سقيا الإمارات، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، حضوراً نوعياً في الاستجابة للأزمات العالمية التي نجمت عن الجائحة.

نظرة عامة

وتم ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعبر حملة «10 مليون وجبة»، ومبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، توفير الدعم الغذائي للمتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية والوقائية المقترنة به بصيغة سلال غذائية وطرود تموينية، وفتح باب المشاركة للأفراد والمؤسسات من كل القطاعات والتخصصات في دولة الإمارات للمساهمة النقدية والتبرعات العينية والتطوع لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والمتضررين من «كوفيد-19».

كما قدمت المؤسسات المنضوية تحت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدعم الطبي من أجهزة ومستلزمات طبية ومعونات إنسانية لمواجهة تداعيات الفيروس في المجتمعات الأكثر تضرراً من انتشاره.

وضمن محور المساعدات الإغاثية والإنسانية أيضاً، قدمت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، العام الماضي، مساعدات عاجلة في لبنان والسودان، كما دعمت تشييد المدارس وتأمين المياه الصالحة للشرب وتوفير مستلزمات مواجهة الشتاء البارد في العديد من الدول العربية، والإفريقية، والآسيوية.

كما تدخلت عبر مبادرة «مساعدة الحالات الطارئة» لمساعدة المتضررين من الجائحة. كما قدمت أجهزة تنفس صناعي، ووفرت معدات طبية وساعدت المرضى على إجراءات عمليات جراحية دقيقة وتوفير إمكانات الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة للحالات الحرجة.

وساعدت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في حفر الآبار وصيانة محطات تكرير المياه، إضافة إلى تمديد شبكات نقل وتوزيع المياه، وتركيب المضخات.

وشهد محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال عام 2020 إطلاق سلسلة من الأوقاف المبتكرة لتعزيز التضامن الإنساني مع المتضررين من جائحة «كوفيد-19» ومكافحة تداعياتها، وتوفير المشورة القانونية لغير القادرين على الاستعانة بالمحامين، وتقديم المنح الدراسية للطلبة المتميزين.

«حملة 10 ملايين وجبة»

ونظمت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19» حملة 10 ملايين وجبة، في شهر رمضان 2020 التي كانت أكبر حملة مجتمعية وطنية لتوفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر ممن تأثروا بتداعيات جائحة «كوفيد-19» في مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت الحملة التي نفذتها ثلاث مؤسسات، هي بنك الإمارات للطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وسقيا الإمارات، بتوزيع وتوصيل الطرود الغذائية والتموينية بما يعادل 15.3 مليون وجبة، وساهم في الحملة 130 ألف متبرع، وشارك في تنفيذها 1000 متطوع.

وتقدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لائحة كبار المساهمين في الحملة بتبرعها بمبلغ 29 مليون درهم، فيما وفرت مؤسسة سقيا الإمارات 14.4 مليون عبوة مياه ضمن الحملة لحملات إفطار الصائمين ومرافق التعامل مع حالات «كوفيد-19» ومستشفى دبي الميداني، والأفراد والعائلات المتأثرين سلباً بتداعيات الجائحة.

أطول صندوق تبرعات في العالم

ورافقت الحملة مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي أضاءت 1.2 مليون نقطة على برج خليفة، أعلى صرح عمراني في العالم، الذي جسد على مدى أسبوع قيم التضامن الإنساني في الأزمات ومنارة للأمل للمتضررين من الجائحة، بمحاكاته صندوق تبرعات امتلأ بسرعة وجمع خلال أسبوع واحد فقط 12 مليون درهم من مساهمات الأفراد والمؤسسات تساوي 1.2 مليون وجبة قدمها 8,500 متبرع من 111 جنسية.

وحصدت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» 34 جائزة إقليمية ودولية لفكرتها المبتكرة والمحفزة على المساهمة في العمل الخيري والإنساني الذي نفذته «حملة 10 ملايين وجبة» طيلة شهر رمضان 2020.

سقيا الإمارات

بدورها، نفذت مؤسسة سقيا الإمارات المندرجة تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 38 مشروعاً مائياً في 5 دول خلال عام 2020 لفائدة 182 ألف شخص؛ من آبار ارتوازية وأخرى سطحية، وبواقع ثلاث آبار ارتوازية في غانا، وأربعة مشاريع آبار ارتوازية في النيجر، وبئرين ارتوازيتين في موريتانيا، وأربع آبار ارتوازية و23 بئراً سطحية في بنين، وبئر ارتوازية وشبكة توزيع مياه في طاجيكستان.

كما ساهمت سقيا الإمارات في توفير مياه الشرب بقيمة تفوق 5.1 مليون درهم لملايين المستفيدين من حملة «10 ملايين وجبة» من المحتاجين والأسر المتعففة والمتضررين من جائحة «كوفيد-19» في مختلف مناطق الدولة عام 2020.

سقيا الماء

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن أفضل الصدقة سقيا الماء، نعمل على إيجاد حلول مستدامة لتوفير مياه نظيفة وصالحة للشرب، وتوفير شبكة أمان مائي للمحتاجين والأسر الأقل دخلاً والمجتمعات النامية كضرورة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

حياة أفضل

بدورها عملت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية خلال عام 2020 على تحسين حياة أكثر من 2.1 مليون إنسان في كازاخستان، وطاجيكستان، وباكستان، وقيرغيزستان، وأفغانستان، وبنجلاديش، وبنين والسنغال، وأوغندا، وغانا.

وقدمت المؤسسة مساعدات عينية مختلفة لدول عربية وإفريقية وآسيوية بقيمة 1.4 مليون درهم. كما ساهمت برامج المؤسسة المنضوية تحت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في توفير مياه نظيفة لأكثر من 343,000 إنسان في إفريقيا وآسيا عن طريق حفر الآبار، وإقامة وصيانة محطات وشبكات وخزانات للمياه.

ووفرت المؤسسة الرعاية الصحية ل 11,700 امرأة، ووفرت التعليم الآمن ل 9,000 طالب وطالبة.

وعملت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على توفير الدفء ل10,500 محتاج خلال فصل الشتاء القارس، وأمّنت 89 منزلاً آمناً لمتضررين من الكوارث.

كما وزعت المؤسسة 753 ألف وجبة على 21,540 عاملاً منذ بدء الجائحة. وقدمت عبر مبادرة «مساعدة الحالات الطارئة» 10.3 مليون درهم لأكثر من 1,930 مستفيداً من الأفراد والأسر المتضررة بتداعيات «كوفيد-19».

جهود مضاعفة

بدوره، قال المستشار إبراهيم بوملحة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: «إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج ومد يد العون قيم قامت عليها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية منذ عقود، لكن عام 2020 شكّل تحدياً غير مسبوق بعد تفشي جائحة «كوفيد-19»، فتمت مضاعفة الجهود تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بخدمة المحتاج وإحداث فرق حقيقي في حياة الناس».

بنك الطعام

أما بنك الإمارات للطعام، فوزع تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 9,086 طناً من الطعام خلال عام 2020.

وقال داوود عبد الرحمن الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام: «عام 2020 كان عاماً استثنائياً لأن جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت على الكثيرين ظروفاً طارئة منعتهم من كسب قوتهم، وكان لا بد من توفير الدعم الغذائي الذي يسد رمق هؤلاء المتضررين داخل الدولة وخارجها. لذلك حرص بنك الإمارات للطعام العام الماضي على تقديم 9,086 طناً من الطعام والوصول إلى ملايين المستفيدين في مختلف أنحاء العالم.»

الخدمات الإنسانية

واستطاعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المندرجة تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تتخذ من دبي ودولة الإمارات مقراً لها وتضم نحو 80 عضواً من منظمات وهيئات دولية ومؤسسات وشركات معنية بالعمل الإنساني، الوصول إلى أكثر من 1.1 مليون شخص عام 2020.

وقال جيوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «شكلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية شرياناً حيوياً لنقل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2020 الذي شهد إغلاقات واسعة وشاملة في العديد من دول العالم بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19. وكانت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية العام الماضي من بين نوافذ الأمل القليلة المفتوحة التي أمّنت وصول المساعدات الفورية لمن هم في أمسّ الحاجة لها في المجتمعات الهشة والأقل حظاً والدول الأكثر تضرراً بالموجات الأولى من الوباء».

أوقاف مبتكرة

وأطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة المندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشروع الوقف الوطني لمكافحة «كوفيد-19» عام 2020 بقيمة إجمالية تعادل 23 مليون درهم لاحتواء الجائحة.