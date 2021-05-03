إسرائيل تحقق في كارثة "جبل الجرمق"

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة الرقابة على الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستفتح تحقيقا في مقتل 45 فردا خلال تدافع أثناء احتفال ديني الأسبوع الماضي.

وقال المراقب المالي ماتانياهو إنجلمان إن مكتبه، الذي يراقب عمل الحكومة الإسرائيلية، سيبحث الملابسات المحيطة بالحادث الذي وقع في جبل الجرمق.

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وأضاف للصحفيين "أود أن أعلن اليوم أنني أعتزم فتح تحقيق خاص في الملابسات التي أدت لتلك المأساة". كما وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق شامل لكنه لم يكشف عن الشكل الذي سيكون عليه أو الجهة التي ستجريه.

وقال نتنياهو في جلسة تأبين للقتلى بالبرلمان "سنبحث بطريقة منظمة ومتعمقة ومسؤولة جميع القضايا المتعلقة بالتجمعات على الجبل في الحاضر والماضي".

وأضاف أن من الأمور التي ستخضع للبحث إجراءات الدخول والخروج ونشر الشرطة و"قبل كل شيء التغييرات الهيكلية اللازمة في الموقع".

وشهدت إسرائيل أمس الأحد يوم حداد عام بعد واحدة من أسوأ الكوارث المدنية في تاريخها. ومن بين القتلى ستة أميركيين وكنديان وبريطاني وأرجنتيني.