إجراءات جديدة في الكويت على من لم يحصل على اللقاح بعد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

اتخذت الحكومة الكويتية قراراً اليوم يمنع المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح لفيروس كورونا من السفر للخارج اعتبارا من 22 مايو أيار.

و ذكرت وزارة الإعلام الكويتية في بيان لها اليوم الاثنين نقلا عن قرار للحكومة بأن الحظر لا يشمل من هم في الفئة العمرية غير المؤهلة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وأفاد البيان بأن التوجيه السابق الذي يحظر دخول غير الكويتيين إلى الدولة الخليجية لا يزال ساريا.

يشار إلى أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت قد ازدادت منذ بداية العام وتتراوح الآن بين 1300 و1500 حالة في اليوم. وسجلت الكويت في المجمل 276500 حالة.

وعلقت البلاد الرحلات الجوية من الهند قبل عشرة أيام بعد الزيادة في حالات الإصابة هناك.