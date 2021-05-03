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الحكومة الإسرائيلية: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان غداً

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان غداً الثلاثاء في قاعدة اليونفيل بالناقورة. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن مفاوضات رأس الناقورة تبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

في سياق متصل، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بعبدا، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون، لأعضاء الفريق اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وزود أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشددا على “أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والانظمة الدولية، وكذلك على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

ولفت الى أن “تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الاميركية واستضافة الامم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج ايجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والامان في المنطقة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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