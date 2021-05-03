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قتلى وجرحى في انفجار غامض هزّ مستودع للأسلحة في إدلب شمال سوريا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

انفجار في مدينة إدلب

وقع انفجار ضخم في مستودع للذخيرة والأسلحة، قرب مخيم للنازحين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وأصابة آخرين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار الذي وقع في مخزن الذخيرة قد يكون نتيجة استهدافه بضربة جوية.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان عن انهيار كامل المبنى الذي وقع فيه الانفجار، بحيث لم يبق منه شيئاً، كما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب في منطقة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “الانفجار وقع في مستودع تابع لأحد الفصائل الجهادية ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات مفخخة”.

وأسفر الانفجار، وفق المرصد، عن مقتل “مقاتلّين جهاديين إثنين وإمرأة تسكن بالقرب منه كما أصيب ستة أشخاص من سكان المخيم بجروح”.

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محررين الخليج 365

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