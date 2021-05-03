شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ليبيا: ندعو تركيا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.



جاءت تصريحات المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الإثنين في العاصمة الليبية طرابلس مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأشادت وزيرة الخارجية الليبية بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة حرص حكومة الوحدة الوطنية على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو، حرص بلاده على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، مشيرا إلى أن أنقرة تبذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقال تشاووش أوغلو خلال المؤتمر الصحفي إن هدف الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى إلى ليبيا هو تجديد الدعم للمجلس الرئاسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية التركي قائلا إن: "الدعم الذي قدمناه إلى ليبيا في إطار التعاون العسكري والأمني منع الحرب ومهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة".

وتابع تشاووش أوغلو: "هناك أصوات ترفض وجود تركيا في ليبيا، لكننا نؤكد أننا نتجه إلى خطوة ملموسة في إطار هذا الشأن".

ومضى تشاووش أوغلو: "تطرقنا إلى مذكرة التفاهم البحرية وترسيم الحدود والتعاون الاقتصادي والاستثمارات التركية في ليبيا".

وأوضح وزير الخارجية التركي: "اتفقنا على اجتماع لتنظيم الجلسة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى وجلسة التعاون الاقتصادي المشترك".

وجدد تشاووش أوغلو التأكيد على دعم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وأيضا دعم وحدة الأراضي الليبية.

وأشار تشاووش اوغلو إلى أنه يجري التشاور من أجل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وأنه جرى خلال هذه الزيارة بحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات في ليبيا.

أكد أن الوجود التركي في ليبيا قانوني وأن التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها في إشارة لحكومة الوفاق الوطني السابقة.

كانت تركيا قد نشرت نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة في قتالها ضد قوات مايسمي بالجيش الوطني الليبي ، كما ابرمت انقرة وطرابلس مذكرتين واحدة أمنية واخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شهر تشرين ثان/نوفمبر عام .2019

يشار إلى أن وفدا تركيا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية مولود تشاووش اوغلو، ووزير الدفاع خلوصي ا??كار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، يقوم بزيارة إلى ليبيا لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.