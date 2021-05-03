شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد الأوروبي" يخطط لإعادة فتح حدوده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يهدف الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة جوهرية نحو عودة الحياة الطبيعية حيث يخطط لإعادة فتح حدوده بعد شهور من القيود المرتبطة بجائحة كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وطبقا لاقتراح من المفوضبة الأوروبية سيكون في مقدور الشواطئ الإسبانية والإيطالية واليونانية وكذلك مدن مثل باريس وروما وبرلين استقبال المسافرين ، الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد مرض كوفيد - 19 ، في موسم السفر الصيفي.

وذكرت بلومبرج أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت عبر موقع تويتر إنه قد حان وقت إحياء صناعة السياحة .

وفي حين لا تزال تبذل أوروبا جهودا مستميتة من أجل التصدي لموجة ثالثة للفيروس ، إلا أنها تشهد مؤشرات على تحقيق السيطرة على المرض الذي أصاب أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة.