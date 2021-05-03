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"الاتحاد الأوروبي" يخطط لإعادة فتح حدوده

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الدمام - شريف احمد - يهدف الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة جوهرية نحو عودة الحياة الطبيعية حيث يخطط لإعادة فتح حدوده بعد شهور من القيود المرتبطة بجائحة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وطبقا لاقتراح من المفوضبة الأوروبية سيكون في مقدور الشواطئ الإسبانية والإيطالية واليونانية وكذلك مدن مثل باريس وروما وبرلين استقبال المسافرين ، الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد مرض كوفيد - 19 ، في موسم السفر الصيفي.

وذكرت بلومبرج أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت عبر موقع تويتر إنه قد حان وقت إحياء صناعة السياحة .

وفي حين لا تزال تبذل أوروبا جهودا مستميتة من أجل التصدي لموجة ثالثة للفيروس ، إلا أنها تشهد مؤشرات على تحقيق السيطرة على المرض الذي أصاب أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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