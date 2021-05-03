إسرائيل تعلن موعد استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تستأنف غدا في قاعدة اليونيفيل.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر : "البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستستأنف غدا المفاوضات مع البعثة اللبنانية في قاعدة اليونيفيل في الناقورة".

وأضاف: "سيعقد الاجتماع بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر".

وتابع جندلمان " تسعى البعثة الإسرائيلية إلى بحث الإمكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وإيجاد حل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة من أجل توفير الرفاهية لسكانها".

وسبق أن عقدت 4 جولات من المفاوضات بين البلدين قبل وقف المحادثات قبل عدة أشهر.

وكانت واشنطن قدأعلنت الجمعة، أن فريق الوساطة لمفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيسافر إلى بيروت 3 مايو المقبل.



وقالت الخارجية الأمريكية إن فريق الوساطة سيشارك في المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها.

وافق لبنان، الخميس، على لعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.