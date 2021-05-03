شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تلغي «جونسون أند جونسون» من برنامجها للتطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - أ ف ب

أعلنت الدنمارك، الاثنين، أنها لن تستخدم لقاح «جونسون أند جونسون» في حملتها الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19، مشيرة إلى مخاوف من أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وجاء في بيان للسلطات الصحية الدنماركية أنها «خلصت إلى أن منافع استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19 لا تفوق مخاطر تسببه بأعراض جانبية محتملة... لدى من يتلقونه». وتابع البيان «لذا، ستواصل السلطات الصحية الدنماركية برنامج التطعيم الدنماركي واسع النطاق ضد كوفيد-19 من دون لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19».

