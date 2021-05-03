شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص جرّاء سيول اجتاحت مدينة تاريخية في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تريم (اليمن) - أ ف ب

توفي أربعة أشخاص جرّاء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت على مدينة تريم التاريخية في محافظة حضرموت وسط اليمن، حسبما أعلن شهود عيان ووكالة أنباء تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً الاثنين.

ويعود تاريخ المدينة إلى عدة قرون قبل الميلاد، وكانت مقراً لملوك، وتشتهر بكثرة مساجدها وبأبنيتها المشيّدة من الطين.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة على موقعها: "استشهد أربعة اشخاص وأصيب آخرون وتهدمت ثلاثة منازل بمدينة تريم في محافظة حضرموت، جراء مياه الأمطار والسيول الغزيرة التي اجتاحت المدينة" يوم الأحد.

وأظهرت مقاطع مصورة سيولاً تجتاح شوارع المدينة الأثرية، وقد تسببت في تدمير منازل وبتشققات في عدد من المباني الطينية الأخرى، وغمرت سيارات ودراجات نارية وأدوات منزلية.

وأكد سكان في المدينة وفاة أربعة أشخاص ونقل جثثهم إلى المستشفى، وقال سعيد الماس الذي دُمر منزله: "سحبت أولادي من المبنى ثم أتت فرق الإنقاذ ونقلتنا إلى مدرسة لنقيم فيها".

وتتسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن بوفاة العشرات سنوياً في أنحاء البلاد.