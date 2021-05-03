شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 9160 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في وقت سابق، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و425982 بعد تسجيل 9160 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83276 بعد تسجيل 84 حالة.

ويوم الأحد، قال رئيس اتحاد المستشفيات الألماني، جيرالد جاس، إن استقرار أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا يزيد الآمال في عدم زيادة العبء على وحدات العناية المركزة.

ونقلت صحيفة «بيلد»عن جاس قوله: «غالبية المستشفيات في ألمانيا تشهد تراجعاً طفيفاً في أعداد الإصابات لأول مرة»، وأضاف: «نتطلع إلى استقرار أعداد الإصابات الجديدة لنحو أسبوعين حتى نتخلص من القلق بشأن الزيادة الهائلة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة»، ولفت جاس إلى أن الضغط على المستشفيات والعاملين ما زال مرتفعاً للغاية.

وبحسب الصحيفة، يخضع 5019 مريضاً بالفيروس حالياً للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة في ألمانيا، انخفاضاً من ذروة بلغت 5106 في 26 أبريل/ نيسان الماضي، وسط الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.

وقال مسؤولو الصحة، الخميس، إن استمرار عمليات التطعيم بأعداد قياسية من شأنه أن يساعد في تراجع الإصابات، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه الشعور بالارتياح لأن المستشفيات لا تزال مكتظة.