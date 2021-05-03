شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الاثنين أنها قررت إعادة فتح معبرين برييين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية، إن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) بواقع (200) شخص يومياً، وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع (150) شخصاً يومياً وحسب الشروط الصحية المعتمدة، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات".

وعلى الوافدين إلى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" و"جيت واي تو جوردان" وإجراء فحص كورونا (بي سي آر) قبل خمسة أيام من مجيئهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى المملكة، وحجر صحي لمدة 14 يوماً في حال كان مصاباً.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين في آب/أغطس الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيهما.

وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة- نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد نحو عام من إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فتح ثلاثة معابر حدودية أخرى بعد نحو سبعة أشهر من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

والمعابر الثلاثة هي مركز حدود "المدورة"، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين.

وقالت المملكة حينها إن كلاً من مركز حدود المدورة (جنوب المملكة)، وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) يستقبل مئة مسافر يومياً، فيما يستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافراً.

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت يوم الأحد 824 إصابة و26 وفاة بعد أن كانت بلغت أرقاماً قياسية الشهر الماضي ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 آذار/مارس، وفي الإجمال، سجل الأردن أكثر من 712 ألف إصابة بفيروس كورونا و8897 وفاة.