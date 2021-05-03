شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطور أحد حقول الغاز بتكلفة 2.1 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - رويترز

أفاد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الاثنين بأنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج اعتباراً من مايو/أيار.

وأضاف أن العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بجنوب البلاد.