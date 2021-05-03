شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقاً رسمياً بشأن أندية "الدوري الانفصالي" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً رسمياً بشأن الدور الذي لعبته ستة أندية من الدوري الممتاز في محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ضمن 12 نادياً أوروبياً بارزاً بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حاولوا إطلاق دوري السوبر الجديد.

لكن بعد 48 ساعة من الاحتجاجات والانتقادات، والتي لا تزال مستمرة في التأثير على كرة القدم الإنجليزية، انسحبت أندية الدوري الممتاز من المشروع الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي الاثنين: "في الأسبوع الماضي بدأنا تحقيقاً رسمياً بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي ومشاركة الأندية الإنجليزية الستة، وطلبنا من كل الأندية رسمياً تقديم كل المعلومات الممكنة بشأن مشاركتهم، وبمجرد حصولنا على المعلومات المطلوبة، سنبحث الخطوات المناسبة التي يتعين اتخاذها، من الواضح أن ما حدث لم يكن مقبولاً، وكان من الممكن أن يتسبب بضرر كبير للأندية في جميع مستويات كرة القدم الإنجليزية".

وقالت رابطة الدوري الممتاز أيضاً إنها فتحت تحقيقاً بشأن الأندية الستة، وأضافت في بيان: "نحن عازمون على الوصول إلى حقيقة ما حدث ومحاسبة هذه الأندية على قراراتها وأفعالها"، وتابعت الرابطة أنها تراجع لوائحها لمنع أي محاولة مستقبلية لتأسيس أي بطولة انفصالية.

وأردفت بالقول: "في هذا الإطار سيتم وضع ميثاق جديد لملاك الأندية، وسيطلب منهم جميعاً التوقيع عليه والالتزام بالمبادئ الأساسية للدوري الممتاز، وأي خرق لهذا الميثاق، ستقابله عقوبات كبيرة".