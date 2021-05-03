جونسون: تخفيف قواعد التباعد بحلول 21 يونيو

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك "فرصة جيدة" لإلغاء قاعدة التباعد الاجتماعي التي يزيد طولها عن متر واحد اعتبارًا من 21 يونيو.

خلال زيارة في إطار حملته الانتخابية لانتخاب مرشح حزب المحافظين لمجلس العموم عن دائرة هارتلبول في منطقة دورهام، اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء للصحفيين: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، فرصة جيدة، للاستغناء عن متر واحد زائد".

وبموجب خارطة الطريق الحكومية لتخفيف قيود كورونا COVID-19 ، فإن 21 يونيو هو التاريخ الذي يتم فيه إزالة جميع القيود القانونية على الاتصال الاجتماعي.

ولكن كانت هناك اقتراحات بأن بعض الإجراءات المنفصلة، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، يمكن أن تستمر إلى ما بعد تلك النقطة.

صعب للشركات

وتقر خارطة طريق الحكومة للتخفيف من قواعد فيروس كورونا بأن التباعد الاجتماعي "صعب وضار للشركات، ونتيجة لذلك، من المهم العودة إلى أقرب ما يكون إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن".

وقال جونسون: "قبل الخطوة 4 [21 يونيو/حزيران] ، نظرًا لأن هناك المزيد من المعلومات حول تأثير اللقاحات على انتقال العدوى وتم تلقيح نسبة أكبر بكثير من السكان ، فإن الحكومة ستكمل مراجعة تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الطويلة- التدابير التي تم وضعها للحد من انتقال العدوى.

وأضاف: "ستساعد نتائج المراجعة على اتخاذ قرارات بشأن التوقيت والظروف التي بموجبها يمكن رفع القواعد الخاصة بأكثر من شهر واحد وأقنعة الوجه والتدابير الأخرى."

وتنطبق خارطة طريق رئيس الوزراء لرفع قيود الإغلاق على إنكلترا، حيث تضع دول المملكة المتحدة الأخرى إرشاداتها الخاصة.

السفر الدولي

وعلى صلة، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا يريد أن يرى "تدفقًا للأمراض" عند استئناف رحلات السفر الدولي. وأضاف: هذا هو السبب في أن الحكومة "حذرة بقدر ما نستطيع" مع خارطة الطريق لتخفيف إغلاق إنكلترا.

وقال جونسون: "نريد القيام ببعض الانفتاح في 17 مايو، لكنني لا أعتقد أن الناس في هذا البلد يريدون أن يروا تدفقًا للأمراض من أي مكان آخر".

وقال: "علينا أن نكون أقوياء للغاية، وعلينا أن نكون حذرين قدر الإمكان، بينما نواصل الانفتاح." وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس التخطيط لعطلات خارجية قال للصحفيين "سنقول المزيد في أسرع وقت ممكن".