الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي

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بروكسل: استدعت الهيئات الأوروبية الاثنين السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي إثر قرار موسكو فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ومفوّضة، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "تم استدعاء السفير ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي. سننقل إليه إدانة صارمة ورفضاً لهذا القرار".

ومنعت روسيا الجمعة ثمانية مسؤولين اوروبيين من دخول اراضيها بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا ومدعي عام برلين يورغ راوباخ والنائب الفرنسي جاك مير، المقرر الخاص حول قضية تسميم المعارض اليكسي نافالني لدى الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا.

وافاد بيان للخارجية الروسية أن موسكو ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في 2 و22 آذار/مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "الى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

وندد الاتحاد الأوروبي الجمعة بالخطوة الروسية وأكد رئيس البرلمان الاوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيان مشترك أن "الاتحاد الاوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية".

وأعلنت الدول الأعضاء السبت في بيان أصدره مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل باسمها أن موسكو "اختارت طريق المواجهة بدل أن تسعى لعكس المسار السلبي للعلاقات" بين الطرفين.

وتابع المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "محادثات تجري بين الدول الأعضاء لوضع رد موحد".

وسيتم بحث رد فعل الاتحاد الأوروبي بين وزراء خارجية الدول الأعضاء، وسيطرح على جدول أعمال القمة الأوروبية في 25 أيار/مايو، على ما أفاد دبلوماسي أوروبي فرانس برس.