شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليار جنيه مخصصات الاستثمارات بمشروع موازنة هيئة الأبنية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) بمشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022 نحو 6 مليارات و526 مليون جنيه، مقابل نحو 10 مليارات و132 مليون و150 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنقص بلغت قيمته نحو 3 مليارات و606 مليون و150 ألف جنيه.

ومن ضمن المبالغ الموجهة للاستثمارات بمشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية هناك نحو 6 مليارات و347 مليون جنيه استثمار مباشر في الأصول الثابتة، منها مبلغ 5 مليارات و841 مليون و650 ألف جنيه لمبانى غير سكنية، و5 ملايين جنيه لوسائل الانتقال، و7 ملايين جنيه آلات ومعدات، و439 مليون و350 ألف جنيه تجهيزات.

كما تم تخصيص مبلغ 174 مليون جنيه لشراء الأراضى بمشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022، و5 ملايين جنيه لإجراء أبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية.