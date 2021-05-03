اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 12 ألف حبة 'كبتاجون' في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بتجارة المخدرات في البصرة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارزها في البصرة ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود بكمين محكم بالتعاون مع احد المواطنين عبر الاتصال بالخط الساخن (178) للمديرية".



وأشارت إلى أنها "ضبطت بحوزته (12000) حبة مخدرة من نوع كبتاجون إضافة إلى سلاح غير مرخص"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

