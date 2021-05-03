الحلبوسي وبارزاني يناقشان الانتخابات ويؤكدان على الحوار لحل المشكلات

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، ضرورة توافر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لبحث الأوضاع وآخر التطورات السياسية في بغداد وإقليم كردستان، ومنها الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة توفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجرائها، حيث أكد الطرفان على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية".



كما ناقش اللقاء، وفقاً للبيان "عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

