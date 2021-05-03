انت الان تتابع خبر علي خلفية هروب السجناء.. توقيف مدير مخدرات المثنى وإحالته للتحقيق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتوقيف مدير مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة المثنى، العميد جاسم مجهول، وذلك على خلفية هروب 21 سجيناً من سجن الهلال.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم توقيف مدير مديرية مكافحة مخدرات المثنى العميد جاسم مجهول وإحالته إلى التحقيق، وإخراجه من منصبه".
وكان مصدر أمني، قد أفاد الأحد الماضي، بهروب أكثر من 20 سجيناً من سجن الهلال في محافظة المثنى.
وكان مصدر أمني، قد أفاد الأحد الماضي، بهروب أكثر من 20 سجيناً من سجن الهلال في محافظة المثنى.