علي خلفية هروب السجناء.. توقيف مدير مخدرات المثنى وإحالته للتحقيق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم توقيف مدير مديرية مكافحة مخدرات المثنى العميد جاسم مجهول وإحالته إلى التحقيق، وإخراجه من منصبه".

وكان مصدر أمني، قد أفاد الأحد الماضي، بهروب أكثر من 20 سجيناً من سجن الهلال في محافظة المثنى.

