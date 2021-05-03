العراق يستدعي القائم بالأعمال التركي احتجاجا على "خطوة" آكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية العراقية إنها استدعت القائم بالأعمال التركي في بغداد احتجاجا على تعدي وزير تركي على سيادتها.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أنها سلمت القائم بأعمال سفارة أنقرة في بغداد مذكرة احتجاج بشأن قيام وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بالوجود داخل البلاد.

وجددت الحكومة العراقية رفضها بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة البلاد.

وشدد العراق على أن استمرار تركيا في مثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن اللجوء إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب من قبل تركيا لا يمكن أن يكون السبيل لتسوية التحديات الأمنية المشتركة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الخارجية العراقية القائم بالأعمال التركي.

وتشن القوات التركية حملة عسكرية داخل الأراضي العراقية منذ العام الماضي، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والتسبب بموجات نزوح لسكان قرية حدودية.