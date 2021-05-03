(مجلس التعاون) يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية.

وأكد الحجرف في بيان صحفي أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

كما اكد الحجرف تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.