تركيا: القضاء على 53 مسلحا من العمال الكردستاني شمالي العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ارتفاع عدد المسلحين الاكراد الذين قتلوا على يد الجيش التركي بشمالي العراق إلى 53 مسلحا منذ انطلاق عمليتي مخلب (البرق) و(الصاعقة) قبل 10 ايام.

وقال أكار نقلا عن وكالة انباء اناضول التركية لدى تفقده مقر قيادة العمليات الجوية بشمال غربي البلاد ان القوات التركية تمكنت من القضاء على سبعة مسلحين داخل مغارة بشمالي العراق من بينهم قيادي.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية تواصل الدفاع عن حقوق شعبها داخل البلاد وخارج حدودها مؤكدا قتل سبعة جنود أتراك منذ انطلاق العمليتين بشمالي العراق.

وكان الجيش التركي اطلق في ال23 من أبريل الماضي عمليتي مخلب (البرق) و(الصاعقة) بشكل متزامن لمواجهة مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق (متينا) و(أفشين ـ باسيان) شمالي العراق.

وتتهم انقرة مسلحي العمال الكردستاني بشن هجمات على الداخل التركي تنطلق من معاقل بجبال قنديل شمالي العراق.