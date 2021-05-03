شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. إغلاق تام للمتنزهات والحدائق اليوم في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، إن جميع المحافظات شهدت إغلاقاً تاماً للحدائق والمتنزهات والملاهي وتعليق للرحلات النيلية، وإغلاق للشواطئ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أي مخالفات في هذا الشأن.

وشدد شعراوي ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لقرارات الدولة بكل حزم، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، كما وجّه بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا في المقاهي والكافيهات والمطاعم، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بالحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة الطبية وتجنب التجمعات وتوخي الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، قائلا: «حافظوا على أنفسكم وصحتكم وصحة أسركم والتزموا بالإجراءات لخفض أعداد الإصابات والحد من انتشار الوباء».