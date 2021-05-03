شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يغيب عن مواجهة تشيلسي وريال مدريد بدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

سيغيب رفائيل فاران مدافع ريال مدريد عن مواجهة تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بسبب إصابة عضلية.

وقال ريال الاثنين إن اللاعب الفرنسي أصيب في عضلات الفخذ الأيمن خلال الفوز 2-0 على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وخرج بين الشوطين.

وذكرت صحيفة "آس" أن فاران سيغيب لنحو 10 أيام، ولن يتمكن أيضاً من المشاركة أمام إشبيلية المنافس على لقب الدوري المحلي يوم الأحد، وأمام غرناطة يوم الخميس التالي.

وغاب فاران عن مباراتي دور الثمانية ضد ليفربول بسبب عدوى كورونا، لكنه أكمل اللقاء خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي في مدريد الأسبوع الماضي.

كما يفتقد ريال مدريد جهود المدافعين داني كاربخال ولوكاس فاسكيز، لكن من الممكن أن يستعيد الظهير الأيسر الأساسي فيرلان ميندي والقائد سيرجيو راموس بعد خوض حصة تدريبية كاملة الاثنين.