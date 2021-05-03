شكرا لقرائتكم خبر عن 7.74 مليار درهم أرباح 11 بنكاً في الربع الأول بنمو 9.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً إلى 7.74 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021 بنمو نسبته 9.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.

وأظهرت البيانات المالية المجمعة الصادرة عن البنوك والتي تم توثيقها من قبل أسواق المال في كل من أبوظبي ودبي أن مؤشرات عمل القطاع البنكي كانت إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، وإضافة إلى النمو المسجل في صافي ربحية البنوك، شهدت المؤشرات الأخرى نمواً جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي مقدمتها مؤشرات السيولة وإجمالي الموجودات والودائع ونشاط الإقراض.

وتفصيلاً، بلغ صافي أرباح 6 بنوك مدرجة في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» نحو 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع 2.967 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2020، وجاء «بنك أبوظبي الأول» في المركز الأول في صافي الأرباح المتحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصلت قيمتها 2.475 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2020.

وحل «بنك أبوظبي التجاري» في المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح، والتي وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري 1.12 مليار درهم، تلاه «بنك الشارقة الإسلامي» 164 مليون درهم، ومن ثم على التوالي «بنك رأس الخيمة الوطني» و«بنك أم القيوين» بـ 43 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالبنوك في دبي فقد كان «الإمارات دبي الوطني» الأكثر تحقيقاً للربحية بقيمة بلغت 2.32 مليار درهم تقريباً، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بـ 846 مليون درهم، و«بنك دبي التجاري» بـ325 مليون درهم، و«مصرف الإمارات الإسلامي» بـ 211 مليون درهم، و«بنك المشرق» بـ 43 مليون درهم. (وام)

