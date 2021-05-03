شكرا لقرائتكم خبر عن أنتيتوكومبو يسجل 49 نقطة في فوز مثير لباكس على نتس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكلين - رويترز

أحرز يانيس أنتيتوكومبو 49 نقطة وتفوق على كيفن دورانت ليفوز ميلووكي باكس 117-114 على بروكلين نتس في مباراة مثيرة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وغاب أنتيتوكومبو عن مواجهة شيكاجو بولز يوم الجمعة بسبب الإصابة، لكنه تألق أمام نتس وسجل رمية ساحقة منحت باكس التقدم قبل أقل من ثماني دقائق من النهاية.

وحقق أنتيتوكومبو أكبر عدد له من النقاط هذا الموسم، لكنها ثالث أفضل حصيلة في مسيرته، وهذا أكبر عدد من النقاط لهذا العملاق منذ سجل 50 نقطة أمام يوتا جاز في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

وأضاف كريس ميدلتون 26 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليحقق باكس فوزه 40 مقابل 24 هزيمة، ويحافظ على آماله في إنهاء الدور التمهيدي في صدارة القسم الشرقي للموسم الثالث على التوالي.

وقلص ميلووكي بذلك الفارق مع نتس متصدر القسم الشرقي الذي خسر للمرة 22 هذا الموسم مقابل 43 فوزاً.

وعادل دورانت لاعب نتس أفضل حصيلة له هذا الموسم بتسجيل 42 نقطة، لكنه أهدر رميتين ثلاثيتين في آخر 30 ثانية، منها رمية في آخر ثانية.

وأضاف كايري إيرفينج 20 نقطة، لكن نتس لم يحافظ على تقدمه بفارق وصل إلى 14 نقطة في الربع الأول، وتراجع مستواه بعد ذلك.