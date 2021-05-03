شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز 433 % إلى 64 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

قفزت أرباح «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 433% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 64.14 مليون درهم مقارنةً بـ 12.04 مليون درهم في الربع الأول من العام 2020، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة في التغلّب على التحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، وتحويلها إلى فرص تعود بالفائدة على المستثمرين والمساهمين.

وفيما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 2.9% لتصل إلى 5.97 مليار درهم مقابل 5.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية في مواقع مختلفة من رأس الخيمة وأبوظبي، حققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 244% لتصل إلى 124.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بـ36.14 مليون درهم في الربع الأول من العام 2020.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة «رأس الخيمة العقارية»: تعكس هذه النتائج المالية القوية قدرة الشركة على تكييف عملها مع الأوضاع الراهنة، ومواصلة تطوير مشاريعها السكنية والفندقية لتلبية احتياجات السوق العقاري، الذي يملك فرص نمو كبيرة، تحقق أفضل قيمة للمستثمرين والمساهمين على حد سواء.

وأشار الزعابي إلى أن الشركة متفائلة بقدرتها على تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على توفير وجهات سكنية تمنح القاطنين فيها نمط حياة مريحاً وآمناً، وتطوير وحدات تجارية تستفيد من نمو الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، مضيفاً أن الشركة ستواصل استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وكشفت الشركة عن استمرار عمليات البناء في مشروعيها السكنيين: فلل ماربيا في جزيرة الحياة بميناء العرب والتي تضم 205 فلل ومنازل من فئة «التاون هاوس»، وجلفار ريزيدنس في جزيرة الريم في أبوظبي الذي يضم 266 شقة سكنية، ومن المتوقع تسليم المشروعين خلال العام الجاري. وهناك مشروعان مستقبليان جار العمل عليهما وهما باي ريزيدنس في جزيرة الحياة بميناء العرب، وغيت واي ريزيدنس 2، وهو برج سكني في جزيرة الحياة ضمن مشروع ميناء العرب.

أما فيما يتعلّق بمشاريع قطاع الضيافة، فتجري حالياً عمليات الإنشاء بشكل ملحوظ في مشاريع الفنادق المصنّفة ضمن فئة الـ5 نجوم، ومن المتوقع أن يباشر منتجع وفندق انتركونتيننتال في ميناء العرب الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأخير من 2021، كما يتوقع أن تباشر الأنشطة التشغيلية لفندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب خلال العام 2022، ما سيسهم في تحسين إيرادات الشركة للسنوات اللاحقة من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عن أصول قطاع الضيافة.