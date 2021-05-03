شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد وتيرة الاستثمار الأجنبي يعزز مكاسب الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم المحلية مكاسب جديدة في الجلسة الثانية من شهر مايو/ أيار 2021، مع تعزيز المستثمرين مشترياتهم لاسيما الأجانب غير العرب الذي سجلوا محصلة شراء في السوقين بـ 464 مليون درهم؛ حيث صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.29%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.13%، مدفوعاً بأداء الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.64 مليار درهم منها 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي و286.7 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 426.95 مليون سهم، توزعت بواقع 239.75 مليون سهم في أبوظبي و187.2 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4606 صفقات.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.29% عند مستوى 6094.73 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والسلع.

وصعد قطاع البنوك 0.24% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 2.9% الذي تفاعل بدوره مع ارتفاع أرباحه الفصلية 125%.

وزاد قطاع العقار 1.1% مع ارتفاع «الدار» 1.14% و«رأس الخيمة العقارية» 0.36%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.14% مدفوعاً بمكاسب «العالمية القابضة» 0.1% و«إشراق» 2.26% مع استقرار «الواحة كابيتال» من دون تغيير. وصعد قطاع الاتصالات 0.56% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وعلى العكس، انخفض قطاع الطاقة 0.5% بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.4% و«دانة غاز» 0.84% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.

سوق دبي

وعزز مؤشر سوق دبي المالي من ارتفاعه بنسبة 1.13% عند مستوى 2653.8 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات والتأمين والاتصالات والسلع الصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.76% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.35% و«الإمارات دبي الوطني» 0.4%. كما ارتفع قطاع العقار 1.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.82% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 0.52% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.36% و«داماك» 0.82%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.46% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.58% و«دبي المالي» 2.83% فيما نزل «شعاع كابيتال» 1.9%. وصعد قطاع النقل 2% نتيجة صعود «العربية للطيران» 2.34% و«أرامكس» 1.79% مع استقرار «الخليج للملاحة».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 78.64 مليون درهم مغلقاً عند 3.91 درهم، تلاه «دبي المالي» بسيولة بقيمة 46 مليون درهم ليغلق عند 1.09 درهم، ثم «إعمار مولز» بتداولات قدرها 39.2 مليون درهم وأقفل عند 1.91 درهم.

وعلى صعيد التداولات في سوق العاصمة، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بـ413 مليون درهم مغلقاً عند 14.38 درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة بلغت 334.75 مليون درهم وأقفل عند 3.54 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 244 مليون درهم مغلقاً عند 91 درهماً.

وسجل «الصناعات الوطنية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 7.31% مغلقاً عند 2.2 درهم، فيما سجل «شعاع كابيتال» التراجع الأكثر بنسبة 1.9% إلى 0.617 درهم.

وجاء في مقدمة الارتفاعات بسوق أبوظبي «المؤسسة الوطنية للسياحة» بارتفاعه 4.35% وإغلاقه عند 2.4 درهم، فيما تصدر التراجعات «العربي المتحد» بانخفاضه 10% وإغلاقه عند 0.747 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 337.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.96 مليون درهم محصلة شراء العرب و1.99 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و329.37 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 337.3 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 141.13 مليون درهم محصلة شراء، منها 630 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب و5.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و135.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 141.13 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 23.12 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.2 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي و10.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.12 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و10.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.