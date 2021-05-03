«قلب أوروبا» يستعد لاستقبال الضيوف قبالة سواحل دبي

دبي: ”الخليج 365”

تجري في الوقت الراهن إضافة اللمسات النهائية إلى أحد أطول الشواطئ على كوكب الأرض ليكون جاهزاً لاستقبال الضيوف الأوائل ضمن «قلب أوروبا»، الذي يقع في «جزر العالم» في دبي، وتبلغ قيمة الضيافة الضخمة في المشروع حوالي 5 مليارات دولار وتقترب الوجهة الرئيسية الثانية من الاكتمال في المياه قبالة الشواطئ الساحرة للإمارة.

ستحتضن الواجهة البحرية في «قلب أوروبا» ثلاثة موضوعات مميزة تربط بين الفنادق الرائعة، بما في ذلك الهندسة المعمارية بألوان قوس قزح في كوت دازور ومنتجع ماربيلا وأكبر حمام سباحة وأكثرها استدامة في المنطقة، وتعتبر الرمال الممتدة على طول الشاطئ إضافة كبيرة إلى ساحل دبي، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً للحياة الشاطئية يمزج بين أجواء البحر الأبيض المتوسط والطقس المثالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون جزءاً من تجربة إجازة فريدة على مدار العام.

وسيكون موقع «رينبو بيتش» جنباً إلى جنب مع ساحات اللعب الأسطورية التي تعانق المحيط مثل شاطئ كوباكبانا في ريو وشاطئ ميامي الجنوبي، حيث يضيف حوالي 800 متر من الشواطئ النقية إلى 3580 متراً من الشواطئ الرملية البيضاء في قلب أوروبا وساحل الإمارة المشهور، بينما يقدم مفاهيم أسلوب الحياة المرحة والمريحة للمشروع الضخم المذهل وسط العالم، دبي..

هذا الشاطئ الجميل الذي يأخذ اسمه من الرباعية من الفنادق ذات الألوان الزاهية في كوت دازور، هو بوابة ذهبية تربط المنتجع المستوحى من الريفيرا الفرنسية في الفنادق الكبرى الأخرى التي ستساعد في وضع قلب أوروبا على خريطة السياحة العالمية.

ويشكل «رينبو بيتش» أيضاً حاجزاً شاعراً بين الخليج العربي و جراند ازور، وهو تجمع نمط الحياة الذي حطم الرقم القياسي الذي ينسج بين فنادق كوت دازور - موناكو ونيس وكان وسانت تروبيز - مستوحاة من ألوان قوس قزح المميزة، وقد تم تصميم «رينبو بيتش» ليكون أكثر من مجرد مكان لكراسي التشمس والنزهات عند غروب الشمس، ومثل كل شيء في قلب أوروبا، تم تصميم هذا الملاذ الرملي مع ليكون تجربة نمط حياة مستدامة من خلال الوصول إلى سبعة منافذ للأطعمة والمشروبات المصممة بعناية وسبعة بارات وسبعة حمامات سباحة، وتم تعيين «رينبو بيتش» ليكون وجهة في حد ذاته، حيث يضم الإلهام الأوروبي الذي لا لبس فيه، والذي يتم اتباعه في جميع جزر قلب أوروبا الست.

يقول جوزيف كليندينست رئيس مجلس إدارة «مجموعة كليندينست»، رئيس مطوري مشروع «قلب أوروبا»: «هناك بعض الشواطئ المذهلة والمشهورة حول العالم، ويعد شاطئ «رينبو بيتش» الجيل التالي من الواجهة البحرية الساحرة»، وأضاف: «سيكون هذا الشريط الرملي الفخم أطول امتداد لشاطئ خاص غير متقطع في دبي، وهو نقطة الاتصال بين منتجعات الضيافة الرئيسية لدينا وبعض المأكولات والمشروبات الرائعة التي سيقدمونها.»

