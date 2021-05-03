صور.. إصابة سيدة وطفليها في حريق شقة غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصيبت سيدة وطفليها في حريق اندلع، اليوم الاثنين، بشقة بالطابق الرابع بعقار بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في شقة بشارع البستان بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي الدولي، بنطاق الحي.

وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه بسبب ماس كهربائي، ما أدى لامتداد النيران لملابس بشرفة شقة بالطابق الأول بذات العقار.

أسفر الحريق عن تفحم بعض محتويات الشقة وإصابة قاطنتها وطفليها بحروق بسيطة في الوجه والذراعين، وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.