صور.. محافظ أسوان يتابع إغلاق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، بعض الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الإغلاق ومنع التجمعات تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على أن الهدوء التام يسود الشارع الأسواني، ولا توجد أي تجمعات للمواطنين تزامناً مع أعياد شم النسيم بعد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة خلال فترة الأعياد بداية من عيد القيامة المجيد وحتى عيد الفطر المبارك مروراً بعيد شم النسيم.

لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن هناك توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تطبيق نفس الإجراءات بكل حزم.

وقامت المحافظة بشكل استباقي بإصدار قرارات بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان استهدفت منع التجمعات والاختلاط والتزاحم، وجرى تعليق كافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر والتي تعتبر بؤر وتجمعات داخل المراكب واللنشات.

مؤكداً على أنه جرى التشديد أيضاً على متابعة المناطق التي تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب، وهناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف عمليات الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة، والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين .