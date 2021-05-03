صور.. دوريات أمنية على شواطئ جنوب سيناء لمنع دخول المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أغلقت الشواطئ والحدائق والميادين العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أبوابها أمام المواطنين تزامنًا مع أعياد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

انتشرت دوريات من الشرطة، ومجالس المدن على الشواطئ العامة والميادين، لمنع المواطنين من التواجد بها، إضافة إلى وضع حواجز مرورية على مداخل ومخارج الشواطئ العامة لمنع دخول السيارات إليها.

وقال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى احكام غلق الشواطئ، وضع خطة لمنع تجمعات المواطنين عليها، خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح أنه يوجد لجان للتفتيش على كافة الشواطئ العامة بالمحافظة بداية من مدينة رأس سدر وحتى طابا لمساعدة مجالس المدن في تطبيق إجراءات منع التجمعات ليس على الشواطئ فقط ولكن في الحدائق والمتنزهات الأخرى، والتأكد من التزام المستأجرين والمواطنين بالتعليمات.

وأشار إلى أنه جرى وقف كافة الفعاليات والحفلات التي كانت تقيمها ثقافة جنوب سيناء بالميادين ولساحات، للحد من التكدس والتجمعات.

وناشد السكرتير العام مواطني محافظة جنوب سيناء وروادها، بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التواجد على الشواطئ حماية للجميع وارتداء الجميع للكمامات، وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة، وذلك "حتى نعبر جميعًا هذه الأزمة بسلام".