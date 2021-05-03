صور.. مدير أمن سوهاج يتفقد كورنيش النيل بعد غلقه في شم النسيم بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اليوم الاثنين، كورنيش النيل الشرقي، لمتابعة قرار غلقه وجميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد مدير أمن سوهاج على اللواءات مساعديه والضباط دائرة المديرية، بتطبيق قرار الغلق بكل حزم وقوة لمنع تواجد المواطنين في تجمعات بتلك الأماكن، حرصًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس المستجد"كوفيد 19".

وناشد مدير أمن سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أصدر قرارًا بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة، وذلك خلال الاحتفال بأعياد الربيع، لعدم خروج المواطنين للاحتفال ، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي" أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.