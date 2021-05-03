إسرائيل.. نتنياهو مستعد للتنازل عن رئاسة الحكومة لـ”بينيت” لمدة عام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 8 ثواني

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التنازل عن منصبه لـ نفتالي بينيت، من أجل النجاح بمهمة تشكيل الحكومة التي تنتهي مهلتها مساء غد الثلاثاء.

وبموجب ذلك، يرأس زعيم حزب “يمينا” اليميني نفتالي بينيت، حكومة التناوب في عامها الأول.

كتب نتنياهو في تدوينة على “فيسبوك”، الإثنين: “أخبرت نفتالي بينيت أنني على استعداد لقبول طلبه بترتيب التناوب، والذي سيخدم فيه أولاً كرئيس للوزراء لمدة عام واحد”. وأضاف: “سيتم دمج أعضاء (يمينا) في الحكومة والكنيست في مناصب مهمة”.

وقال نتنياهو: “الحكومة اليمينية تحت قيادتي، هي القرار الديمقراطي. لكن من أجل تشكيل مثل هذه الحكومة، يجب أن يقف نفتالي بينيت معنا في الكتلة اليمينية، وعدم الانضمام للكتلة اليسرى”.

وقال إن بينيت “تفاوض معنا على مطلب التناوب على رئاسة الوزراء لمدة عام واحد، وفي الوقت نفسه، يتفاوض مع لبيد بشأن طلب مماثل، بل وأكبر”.

وأضاف: “هذا ليس بالضبط طلباً روتينياً من شخص يرأس حزباً له سبعة مقاعد، لكن الاعتبار الذي يوجهني، هو مصلحة الدولة، حكومة يمينية وليست حكومة يسارية”.

وما زال نتنياهو بحاجة الى دعم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني برئاسة بتسلئيل سموتريتش والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، من أجل الوصول إلى أكثر من 61 صوتاً المطلوبة للحصول على دعم الكنيست المكون من 120 مقعداً.

وتنتهي مساء غد الثلاثاء، المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، لزعيم حزب “الليكود”، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

وما لم تظهر مفاجأة في اللحظة الأخيرة، فإن من المتوقع أن يكلّف ريفلين زعيم المعارضة ورئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لبيد، بتشكيل حكومة خلال 28 يوماً.

وكان ريفلين قد كلف نتنياهو الشهر الماضي، بتشكيل حكومة في غضون 28 يوماً، تنتهي مساء غد الثلاثاء، دون وجود أية مؤشرات على نجاحه في هذه المهمة.

ويلزم المكلف بتشكيل الحكومة، الحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120.