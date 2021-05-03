مصرع 50 شخصاً إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

لقي ما يقارب 50 شخصًا، بينهم مصريون مصرعهم، في غرق مركب هجرة غير شرعية ، حسب ما أعلن الهلال الأحمر الليبي .

رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي، “أحمد مخلوف” قال إنه تم انتشال حوالي 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

وأضاف “مخلوف” في تصريحات صحفية، أنه يوجد مصريون بين الجثث التي جرى انتشالها، ولكن لم يتم تحديد عددهم، إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى، مشيرا إلى أن “من بين المتوفين 3 عائلات كاملة كانت في طريقها لأوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية”، موضحا أن طواقم الإنقاذ لم تنته بعد من انتشال باقي ضحايا ومصابي الحادث.

وحول الحادث، أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة في وقت سابق بغرق ما لا يقل عن 11 شخصا عندما انقلب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، قبالة سواحل ليبيا، الأحد. وقد ارتفع عدد الضحايا في وقت لاحق، موضحة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة 12مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وفي الشهر الماضي، قدرت السلطات وفاة 130 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان عبر “تويتر” إن “الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط”.

يشار إلى أن ليبيا برزت في السنوات الأخيرة كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت الأسابيع الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد عمليات ومحاولات العبور من ليبيا.

وحسب إحصائيات لمنظمة الهجرة، فقد تم اعتراض نحو 7 آلاف مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا وإعادتهم إلى ليبيا حتى الآن هذا العام.