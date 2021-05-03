الإطاحة بعصابة سرقة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، الإطاحة بعصابة متخصصة بالسرقة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وهما يقومان بمراقبة المواطنين الذين يستلمون مبالغ مالية من أحد المصارف داخل مدينة تكريت، ومن ثم سرقتها".



وأشارت إلى أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة ٤٤٦ ق ع وإحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".

