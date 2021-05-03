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الإطاحة بعصابة سرقة في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، الإطاحة بعصابة متخصصة بالسرقة في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وهما يقومان بمراقبة المواطنين الذين يستلمون مبالغ مالية من أحد المصارف داخل مدينة تكريت، ومن ثم سرقتها".

وأشارت إلى أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة ٤٤٦ ق ع وإحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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