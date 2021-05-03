بغداد.. خلاف عائلي بـ'السكاكين' بين امرأة وزوجها يودي بحياة الأخير

بغداد - ياسين صفوان - أقدمت امرأة اليوم الاثنين، على قتل زوجها بـ"سكين" بعد خلافات عائلية بينهما، شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إنه "امرأة أقدمت على قتل زوجها بسكين، بسبب خلافات عائلية ضمن منطقة الامين، شرقي العاصمة بغداد"، مبيناً أن "الزوج أصاب امرأته ببطنها حيث طعنها هو الآخر قبيل وفاته".



وأشار إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت الزوجة وفتحت تحقيقاً في الحادث".

