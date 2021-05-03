شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين جراء الأمطار الغزيرة شرق الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

تسببت فيضانات أعقبت تساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالشرق الجزائري في مقتل شخصين جرفتهما مياه مجرى مائي في «أمدوكال» في ولاية «باتنة» بحسب ما اعلنت الحماية المدنية.

وجاء في بيان للحماية المدنية في «باتنة» أن «ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى السطح ببلدية مدوكال جرف شخصين فجر اليوم (الاثنين)»، وتقع «مدوكال» على بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.

وأضاف البيان أنه تم العثور على الجثتين بين الساعة الخامسة (4:00 تغ) والسادسة صباحاً، بينما تم إنقاذ شخص ثالث «بفضل جهود فرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) وفرقة البحث والتدخل في الاماكن الوعرة».

وبحسب الصحف المحلية فإن الأمر يتعلق بمزارعين حاولا تخطي المجرى المائي بجرارهما فجرفتهما المياه بسرعتها القوية.

وشهد جنوب ولاية «باتتة» وولاية «المسيلة» تساقط كميات أمطار كبيرة خلال فترة وجيزة تسبب إضافة إلى مقتل الشخصين، في خسائر مادية، بحسب الحماية المدنية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت الأحد من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناًً مصحوبة بحبات البرد في 19 ولاية منها «باتنة»، وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تصل كمية الأمطار إلى 50 ملم.

وكانت السيول الجارفة في العاشر من مارس / آذار الماضي قد تسببت في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية «الشلف» غرب الجزائر.